【スポーツ リアライブ緊急企画】柳田悠岐・前田健太・千賀滉大らが集結！プロ野球スターの原点、アニメ『ダイヤのA』の魅力に迫る独占インタビュー特番が4月4日（土）放送決定！

【スポーツ リアライブ緊急企画】

柳田悠岐・前田健太・千賀滉大らが集結！

プロ野球スターの原点、アニメ『ダイヤのA』の魅力に迫る

独占インタビュー特番が4月4日（土）放送決定！

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

テレ東系列のスポーツニュース番組『スポーツ リアライブ～SPORTS Real＆Live』は、26年4月から放送がスタートするTVアニメ『ダイヤのA actⅡ-Second Season-』の放送を記念し、2026年4月4日（土）夜11時から、特別番組「【スポーツ リアライブ緊急企画】プロ野球スター選手たちの原点『ダイヤのA』の魅力に迫る！」を放送いたします。

日本ではプロ野球が、海の向こうアメリカでもメジャーリーグがそれぞれ開幕！そんな夢の舞台で戦う、球界を代表する5人のスター選手たちが、共通する自らの“原点”として、『ダイヤのA』の魅力を熱く語り尽くします。

アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。

FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actⅡ」が2019年から2020年まで放送されました。

4年の沈黙を経て、2024年に「actⅡ」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』が2026年4月5日(日)夕方５時3０分から放送となります。

■球界を代表する５人のスター選手に独占インタビュー！『ダイヤのA』を熱く語る！ 本特別番組の見どころ

本番組では、テレ東系列のスポーツニュース番組の『スポーツ リアライブ～SPORTS Real＆Live』の緊急企画として、ニューヨーク・メッツ 千賀滉大選手、福岡ソフトバンクホークス 柳田悠岐選手、東北楽天ゴールデンイーグルス 前田健太選手、東京ヤクルトスワローズ 石川雅規選手、横浜DeNAベイスターズ 筒香嘉智選手の計５名のスター選手に独占インタビューを行い、アニメ『ダイヤのＡ』の魅力を語り、さらにはアニメの舞台である高校野球時代の秘話に迫ります。

さらに、アニメ『ダイヤのA』シリーズの主人公・沢村栄純役を務める逢坂良太がナレーションを担当し、番組を熱く盛り上げます。

①プロの人生を変えた「強烈な個性」

「『ダイヤのA』のおかげでプロになれたまである」と語る柳田悠岐選手（福岡ソフトバンクホークス）は、作中のスラッガー・轟雷市への憧れと、自身のバッティングスタイルに与えた影響を激白。また、日米通算165勝を誇る前田健太選手（東北楽天ゴールデンイーグルス）や、メジャーで活躍する千賀滉大選手（ニューヨーク・メッツ）らも、自身のプレイスタイルと重なるキャラクターや作品の魅力について語ります。

©テレビ東京

アニメ『ダイヤのA』内に出てくる『金のなる木』ならぬ、『金になる木』バットを持つ柳田悠岐選手

② プロも唸る「リアルすぎる野球描写」

「沢村みたいな球を投げたい」と語るのは、現役最年長左腕・石川雅規選手（東京ヤクルトスワローズ）。ムービングファストボールや変化球習得の葛藤など、プロの視点から見ても驚くほどリアルな技術・メンタル描写を、現役トッププレイヤーたちが徹底解説します。

©テレビ東京

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③ 心を揺さぶられる「高校野球の記憶」

「負けてあんなに泣けるのは高校野球ぐらい」――。前田選手、石川選手、柳田選手らが、自身の高校時代のエピソードと共に、作中で描かれる「エースの重圧」や「仲間との絆」を振り返ります。第一線で戦い続ける彼らの胸に今も残り続ける、情熱の源泉に迫ります。

©テレビ東京

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■特別番組【スポーツ リアライブ緊急企画】プロ野球スター選手たちの原点『ダイヤのA』の魅力に迫る！ 概要

放送日時：2026年4月4日（土）夜11時00分～11時30分

放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）

出演者

・千賀滉大選手：ニューヨーク・メッツ所属

・柳田悠岐選手：福岡ソフトバンクホークス所属

・前田健太選手：東北楽天ゴールデンイーグルス所属

・石川雅規選手：東京ヤクルトスワローズ所属

・筒香嘉智選手：横浜DeNAベイスターズ所属

・松澤亜海：テレビ東京アナウンサー

番組URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/diaace2_2nd/?cx_search=program&

（アニメ『ダイヤのA 公式』）

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

⚾️ ON AIR

2026年4月5日(日)からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送開始！

※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。

⚾️ 配信情報

放送直後よりNetflix先行配信

ほか各配信サイトでも順次配信

⚾️STAFF

原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）

監督：大庭秀昭

シリーズ構成：古怒田健志

脚本：古怒田健志 、藤咲淳一、宇田川貴広

キャラクターデザイン：東海林康和

音楽：百石 元

美術：加藤賢司

撮影：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

色彩設計：佐藤 直

編集：小島俊彦

アニメーション制作：OLM Team Yoshioka

⚾️CAST

沢村栄純：逢坂良太

降谷 暁：島粼信長

御幸一也：櫻井孝宏

倉持洋一：浅沼晋太郎

小湊春市：花江夏樹

川上憲史：下野 紘

前園健太：田尻浩章

白州健二郎：下妻由幸

麻生 尊：村田太志

渡辺久志：石田 彰

金丸信二：松岡禎丞

東条秀明：蒼井翔太

奥村光舟：内田雄馬

結城将司：武内駿輔

瀬戸拓馬：山下大輝

由井 薫：村瀬 歩

浅田浩文：畠中 祐

結城 哲也：細谷佳正

小湊 亮介：岡本信彦

滝川・クリス・優：浪川大輔

増子 透：羽多野渉

片岡鉄心：東地宏樹

落合博光：赤城 進

太田一義：竹内栄治

高島 礼：内山夕実

成宮 鳴：梶裕貴

神谷 カルロス 俊樹：KENN

白河勝之：保志総一朗

山岡 陸：熊谷健太郎

矢部浩二：宮崎貴宜

多田野樹：山谷祥生

赤松晋二：代永翼

国友広重：仲野裕

轟 雷市：小野賢章

真田俊平：神谷浩史

三島優太：鈴木達央

秋葉一真：金本涼輔

轟 雷蔵：西凜太朗

天久光聖：木村良平

千丸浩二：宮田俊哉

田原利彦 ：加藤亮夫

卜部昂也：仲村宗悟

柳楽宗一：田丸篤志

奈良晃司：濱 健人

⚾️オープニングテーマ：Baby Canta「Let's Go Crazy」

⚾️エンディングテーマ：SUPER★DRAGON「NUMBER」

⚾️公式HP：https://diaace.com/

⚾️公式X：https://x.com/diaace_anime

⚾️公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime

⚾️公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr

⚾️権利表記

アニメ：©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

特別番組：🄫テレビ東京

⚾️TVアニメ『ダイヤのA actⅡ』各映像配信プラットフォームにて配信中

https://diaace.com/onair/

⚾️原作情報

原作：寺嶋裕二

講談社「週刊少年マガジン」所載

https://kc.kodansha.co.jp/title?code=1000026492

◆「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻発売中

◆「ダイヤのA actⅡ」講談社コミックスにて全34巻発売中

◆「ダイヤのA actⅡ 外伝 帝東VS鵜久森」講談社コミックスにて発売中