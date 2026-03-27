商品改良版「CX-80」にSNSで反響続々 2026年3月19日、マツダは3列シートのフラッグシップSUV「MAZDA CX-80」を改良し、同日より全国のマツダ販売店にて発売しました。SNS上ではどのような反響があるのでしょうか。MAZDA CX-80は、マツダが2022年より順次グローバル展開を進めてきた「ラージ商品群」の国内向けフラッグシップモデルです。【画像】超カッコいい！ これがマツダの最上級仕様「新“3列・7人乗り”高級SUV」です！