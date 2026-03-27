FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「春のスペシャルセール」を開始した。4月3日15時まで。FRONTIER「春のスペシャルセール」ハイエンドモデルからエントリーモデルまで、全18機種のPCと期間限定の特価で用意した。今回セールでいちおしなのが、Intelがリリースしたばかりの高性能CPU「Core Ultra 7 270K Plus」を搭載し、GPUにGeFo