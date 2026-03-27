ママの足の上にやってきて、赤ちゃんが寝たのを確認する猫さん。赤ちゃんを気遣う優しい行動に称賛の声が止まりません。 優しすぎる猫さんの姿は7万回を超えて再生され、「ちゃんと赤ちゃんのことを気づかいしながら甘えてくるしおくん。かわいすぎます」「賢い」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんを寝かしつけるママ→猫が足の上に乗ってきて…あまりにも『優しい行動』】 ママの足の上にやってきて… I