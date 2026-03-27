ママの足の上にやってきて、赤ちゃんが寝たのを確認する猫さん。赤ちゃんを気遣う優しい行動に称賛の声が止まりません。

優しすぎる猫さんの姿は7万回を超えて再生され、「ちゃんと赤ちゃんのことを気づかいしながら甘えてくるしおくん。かわいすぎます」「賢い」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんを寝かしつけるママ→猫が足の上に乗ってきて…あまりにも『優しい行動』】

ママの足の上にやってきて…

Instagramアカウント『まるこさん』に投稿されたのは、猫さんの思いやり溢れる姿です。動画に登場したのは保護猫「しお」くん。姉猫の「みりん」ちゃん、ママさん、パパさん、赤ちゃんの5人家族で幸せに暮らしているのだとか。

ある日、ママさんが椅子に座って赤ちゃんを寝かしつけていたといいます。すると、しおくんがやってきたのだそう。ママさんの足の上に乗って、何かを確認するような素振りを見せたといいます。

赤ちゃんの様子をチェック

ママさんの足の上でしおくんが確認していたのは、なんと赤ちゃんの様子。「ちゃんと眠ったかな？」というように赤ちゃんの頭をクンクンと嗅いでいたといいます。何とも頼もしいお兄ちゃんです。

赤ちゃんが眠っていると分かって安心した様子のしおくん。ママさんの足の上に腰を下ろし、「次は僕の番にゃ」というようにナデナデを要求し始めたそう。どうやら、お兄ちゃんモードから甘えん坊モードに切り替わった模様。

2人の今後が楽しみ

ママさんに体や顎をいっぱいナデナデしてもらい、至福の表情を見せたというしおくん。「気持ち良いにゃ」というように目を細めていたのだとか。ママさんにめいっぱい甘えられて、大満足なことでしょう。

自分より赤ちゃんを優先したしおくんの行動にママさんは、「優しい子に成長してくれて嬉しい」と思ったそう。こんなに優しいしおくんなら、お兄ちゃんとしてきっと赤ちゃんとも仲良しになることでしょう。2人が今後どのように関わっていくか、とても楽しみなママさんなのでした。

しおくんの優しさ溢れる行動は、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「ちゃんと赤ちゃんが寝るの待っててすごいですね」「赤ちゃんを優先してきちんと待つことができるなんて偉い。思いやりの心を持っていますね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『まるこさん』には、保護猫姉弟とご家族の楽しくて可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『まるこさん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。