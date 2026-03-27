エアロKは、神戸〜清州線を6月4日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエコノミークラス180席を配置した、エアバスA320型機を使用する。所要時間は神戸発が1時間15分から1時間25分、清州発が1時間20分から1時間45分。運航期間は6月23日まで。エアロKは、神戸空港に初めて乗り入れることになる。■ダイヤRF3193神戸（14：30）〜清州（15：45）／月・火・水・木・金・土RF3193神戸（14：30）〜清州（15：55）／日RF3203清州