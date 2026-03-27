4月10日、人気アニメの劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定だ。それに伴い、3月27日から日本テレビ系の『金曜ロードショー』にて、4週連続で劇場版名探偵コナンの過去作品が放送されることも決定している。【写真】まさに“横浜づくし”…！イベントは“横浜”にちなんだ人気俳優が登場“横浜づくし”のコナン祭り「今回公開される最新作は、横浜を舞台にした物語で、過去の因縁と現在が交錯する“史上最