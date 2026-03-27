4月10日、人気アニメの劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定だ。それに伴い、3月27日から日本テレビ系の『金曜ロードショー』にて、4週連続で劇場版名探偵コナンの過去作品が放送されることも決定している。

【写真】まさに“横浜づくし”…！イベントは“横浜”にちなんだ人気俳優が登場

“横浜づくし”のコナン祭り

「今回公開される最新作は、横浜を舞台にした物語で、過去の因縁と現在が交錯する“史上最速”のバトルミステリー。毎年、公開前の金曜ロードショーは“コナン祭り”になりますが、今年は初の4週連続と、かなりの規模感ですね。

第一弾として放送される『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』も横浜が舞台になっている作品なので、最新作に向けた準備運動のような感じがしますね」（映画ライター、以下同）

作品の舞台設定に合わせ、“横浜”を前面に押し出したプロモーションにも注目が集まる。

「最新作のスペシャルゲストで俳優の横浜流星さんが起用されていたり、横浜と縁が深い企業や場所でのコラボレーションが発表されていたりと、まさに“横浜づくし”です。

言わずと知れたシューマイの老舗『崎陽軒』では、作品の世界観を表現した特別デザインの包装紙が使われたコラボ商品が登場。横浜の新銘菓として勢いを増している『横浜バニラ』でも限定商品が発売されます。

また、こうした作品とリアルをペアリングさせる試みは、食に留まりません。たとえば、『ホテルニューグランド』では、劇中に登場する横浜の街並みを一望できる“名探偵コナンコラボルーム”や、オリジナルデザインのノベルティがもらえるホテルステイを実施。春の横浜に“コナンフィーバー”が起きています」

今回コラボレーションを実施する『崎陽軒』に話を聞いてみると、

「今回の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は横浜が舞台ということで、そのご縁から横浜市、横浜市観光協会、TOHOマーケティング様よりコラボレーションのオファーをいただきました。弊社としても、地元・横浜を盛り上げる取り組みに携われることを大変うれしく思っており、映画をご覧になるみなさまやコナンファンの方々に、横浜の魅力とあわせて楽しんでいただければと考えています。

SNSを中心に『崎陽軒とコナンのコラボが楽しみ!』といった期待の声が多く寄せられており、特に横浜エリアの店舗では、発表直後からお客様より多くのお問い合わせをいただいております。弊社の既存のお客様はもちろん、コナンファンという新しい層の方々にも弊社の製品に興味を持っていただく素晴らしい機会になっております」（崎陽軒広報担当者）

『ホテルニューグランド』の担当者は、次のように話す。

「今作は横浜を舞台にした疾走感あふれる作品ということで、横浜とともに月日を歩んで、まもなく100年を迎える弊社といたしましても、関係各所のみなさまと連携し、まち一体となって盛り上がる企画を実現できればと考えたことが、コラボに至ったきっかけです。

大変ありがたいことに、販売開始当初よりたくさんのお客様から宿泊プランのご予約を承っているほか、SNSなどでもコラボ企画に関する喜びのお声や、クラシックホテルとキャラクターの意外な掛け合わせに対して好意的な反応をいただき、日々反響の大きさを実感しております」（ホテルニューグランド営業企画担当者）

Netflixでも、3月下旬より劇場版の過去作が順次配信される。今年の春休みは、コナンと一緒に横浜の街を遊び尽くしてみてはいかが!?