研ぎ澄まされた真剣な演技、そこから滲み出る緊迫感は息を飲むほどで、今なお多くのファンに愛される俳優・松田優作。1973年、ドラマ「太陽にほえろ！」にジーパン刑事役でレギュラー出演し、劇中の活躍はもちろん、圧巻の殉職シーンが話題となり、一気に知名度が上がった。その後も村川透監督とのタッグ作品「遊戯」シリーズ(1978〜79年公開)や、大藪春彦のハードボイルド小説を原作とした「蘇える金狼」(1979年公開)、「野獣死す