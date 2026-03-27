息子・二代目 市川右近と親子共演！ 「魚で巻く!?」 「これは珍しい！」 伝統と革新の江戸前寿司に親子で大興奮！ 高級店でも、チェーン店でもない。 地元の人たちに長年愛されてきた町のお寿司屋さん…それが「町寿司」。 歌舞伎俳優・三代目 市川右團次が酒を楽しみながら、 店主や常連客と盃を交わし、人情に触れていくこの番組。 ©ＢＳテレ東 ３