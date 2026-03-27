親子共演！江戸前寿司に親子で大興奮「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」

息子・二代目 市川右近と親子共演！

「魚で巻く!?」 「これは珍しい！」

伝統と革新の江戸前寿司に親子で大興奮！

高級店でも、チェーン店でもない。

地元の人たちに長年愛されてきた町のお寿司屋さん…それが「町寿司」。

歌舞伎俳優・三代目 市川右團次が酒を楽しみながら、

店主や常連客と盃を交わし、人情に触れていくこの番組。

©ＢＳテレ東

３月２８日（土）放送では、息子・二代目 市川右近が

ゲストとして登場！

ＢＳテレ東で毎週土曜夜10時から放送中の

「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」。

歌舞伎俳優・三代目 市川右團次が町を歩き、地元で長く愛される“町寿司”を味わいながら、その店に息づく人情や物語に触れていく大人の一献紀行です。

3月28日（土）の放送はいよいよ最終回。ゲストには、“役者にならなかったら寿司屋になりたかった”という父・右團次に似て、好物のイクラなら20貫いけるという寿司好き、15歳の息子・二代目 市川右近が登場！せっかくの親子共演とあって、二人は仲良くペアルック。初めて足を運ぶという下町風情あふれる学生街・早稲田へ向かいます。

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訪れたのは、明治元年創業、親子六代で暖簾を守り続けてきた老舗「八幡鮨」。春から高校生となる右近にとっては、人生初の“町寿司”。緊張した面持ちでカウンターに座る息子を見守る右團次の表情にも、どこか嬉しさがにじみます。親子で乾杯し、いよいよお待ちかね、おまかせの握りが登場。特製ダレに漬けて一晩寝かせた中トロ、旨みを凝縮させた真鯛の昆布締めなど、丁寧な仕事が光る一貫が並びます。さらに、鯛でウニを包む手毬ずし「瑞雲」に、「魚で巻く!?」「これは珍しい」と親子そろって大興奮！初めての町寿司に、右近も「居心地がいい」と目を輝かせます。

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伝統を守りながら新しい味を生み出す町寿司。その姿に、右團次は歌舞伎の世界を重ねます。

「古典と呼ばれる歌舞伎も、最初は新作。新作がブラッシュアップされて古典になっていく。江戸前寿司も同じじゃないかと思う」。

創業158年という歴史を守り続ける親子。その姿を前に、右近が語る歌舞伎役者としての想いに、父・右團次の胸もじんわり…。

今宵は、町寿司で。江戸前寿司の奥深さと、人情が沁みるひとときをお楽しみください。

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さらに！番組大好評につき４月からの再放送が決定！

４月４日から毎週土曜朝９：３０～全１２回の再放送を予定。

お楽しみに！

≪出演者コメント≫

■市川右團次

今まで色々な町寿司さんに伺って感じたのは、その町の人たちとのつながりや、技を倣っている親子の絆だったり、家族で営んでらっしゃる家族の絆だったり…。子供の時から通っている何十年選手の常連さんに支えられて、しかも輪になって喋れる。町寿司ならではの文化、町に根付いているものって貴重だなと感じました。

今回は“イクラ20貫の人間”せがれとの共演で…（笑）、なかなか父子でお寿司を食べるってないのでいい思い出になります。

僕ら歌舞伎の世界と同じように、お寿司も残していかなきゃいけないものは残していきたい。それを誰かが引き継いでくれれば！そうやって広めて、残していかないといけないですよね。

■二代目 市川右近

明治創業のお寿司屋さんに行くということで、とても緊張しました。でも、初めての町寿司、居心地が良かったです。

ウニを鯛で巻くお寿司なんかもあって、ビックリしました。めっちゃ美味しかったです！



≪番組概要≫

【タイトル】 「今宵、町寿司で 市川右團次と小粋な一献」

【放送日時】 2026年3月28日（土）夜10時00分～10時30分放送

【放送局】 BSテレ東(BS7ch)

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

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▶TVer：https://tver.jp/series/sr3ityptzm

【出演者】 市川右團次

【ゲスト】 二代目 市川右近

【ナレーター】 中嶋朋子