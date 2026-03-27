テレビ東京は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」にて、無料のLINEスタンプを４月20日（月）まで期間限定で配布中です。今回リリースするのはテレビ東京がデータ放送上で実施するイベント「ご当地キャラ駅伝」に登場する日本各地のご当地バージョンのナナナで、2023年春に無料配布したスタンプから、今回特別に、人気の８種類が復活しました。是非、テレビ東京のLINE