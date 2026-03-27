日常に役立つ人気８種類が期間限定で復活！ナナナから喜びのコメントも！″ご当地キャラ駅伝″無料LINEスタンプ第２弾！
テレビ東京は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」にて、無料のLINEスタンプを４月20日（月）まで期間限定で配布中です。今回リリースするのはテレビ東京がデータ放送上で実施するイベント「ご当地キャラ駅伝」に登場する日本各地のご当地バージョンのナナナで、2023年春に無料配布したスタンプから、今回特別に、人気の８種類が復活しました。是非、テレビ東京のLINE公式アカウント(@tvtokyo)を友だち追加し、「ドヤッ！」「しょえー」などゆるくてかわいらしいナナナのLINEスタンプをダウンロードして、日々のコミュニケーションにご活用ください！
(※LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。)
≪コメント≫
■ナナナ(テレビ東京バナナ社員)
前回おかげさまで大好評だった「ご当地ナナナスタンプ」、また出したいナってずーっとお願いしてたら…なんと！第2弾がリリースされることになりました！(ﾟ∀ﾟﾉﾉﾞﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
みなさん、ダウンロードしていっぱい使ってほしいナ！
いっぱいダウンロードしてくれたら、第3弾があるかも･･･！？
無料LINEスタンプ概要
【LINEスタンプ名】 「ご当地キャラ駅伝」
【ダウンロード期間】 2026年３月24日（火）～2026年4月20日(月)まで
【ダウンロード方法】LINEスタンプはこちらにアクセス
②テレビ東京LINE公式アカウント(@tvtokyo)を友だち追加
※LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。
※日本国外で契約した端末の電話番号で認証したアカウントでは、ダウンロードできません。
※ホーム＞設定＞アカウント から日本国内で契約した端末の電話番号を設定することで、ダウンロード可能となります。
【有料LINEスタンプ情報】
テレビ東京バナナ社員【ナナナ】と親友の犬【ハチ】の公式LINEスタンプが好評発売中！
毎日使えるスタンプが40種！
購入は下記ページから！
https://store.line.me/stickershop/product/29313571/ja