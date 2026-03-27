窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演するドラマ『外道の歌 SEASON2』より、“復讐屋”カモ（窪塚）とトラ（亀梨）の拷問ショットと2人過去と制裁が加速するクリープハイプによる主題歌「生レバ」スペシャルPVが解禁された。【動画】本編映像、クリープハイプによる主題歌「生レバ」主題歌PV人気漫画を実写化した本作は、復讐（ふくしゅう）屋を営む男たちを描くクライムサスペンスドラマ。表向きは小さな古書店を営む2人の男、鴨