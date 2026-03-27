山形県米沢市中心部で火災が起き、現在も延焼が続いています。（サムネイルは視聴者撮影） 【画像】激しく立ちあがる炎、消火活動の様子 先ほど午後５時５０分すぎ、米沢市城南で「家が燃えている」と通行人から消防に通報がありました。 現在、住宅３棟が炎上しているということです。 近くには山形大学米沢キャンパスもあります。 けが人や逃げ遅れた人がいるかなどはまだわかっていません。現在、消防が消火活動を行ってい