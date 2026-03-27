韓国ドラマ「ゴー・バック夫婦」 本気の恋に戸惑う御曹司コン・ジヒョクが最高のハマリ役だった「ダイナマイト・キス」(2025年)のチャン・ギヨン。187cmの長身＆完璧なビジュの持ち主でありながら、出会って早々"ダイナマイト級のキス"を交わしたヒロイン(アン・ウンジン)に心を奪われ翻弄される姿は、女心をくすぐる挙動のオンパレードだった。それまでの代表作を挙げるならば、年上ヒロインに情熱的なアプローチをしかける