韓国ドラマ「ゴー・バック夫婦」

本気の恋に戸惑う御曹司コン・ジヒョクが最高のハマリ役だった「ダイナマイト・キス」(2025年)のチャン・ギヨン。187cmの長身＆完璧なビジュの持ち主でありながら、出会って早々"ダイナマイト級のキス"を交わしたヒロイン(アン・ウンジン)に心を奪われ翻弄される姿は、女心をくすぐる挙動のオンパレードだった。

それまでの代表作を挙げるならば、年上ヒロインに情熱的なアプローチをしかける「恋愛ワードを入力してください〜Search WWW〜」(2019年)や「今、別れの途中です」(2021年)なども印象深いが、本人自ら俳優としてのターニングポイントと明かしている出演作が、"最強2番手男子"として人気に火が付いたラブコメ「ゴー・バック夫婦」(2017年)だ。

チャン・ギヨン、東方神起・ユンホの出演も話題となった韓国ドラマ「ゴー・バック夫婦」 Licensed by KBS Media Ltd. (C) Couple on the Backtrack SPC All rights reserved

4月1日(水)よりフジテレビTWOにて放送される「ゴー・バック夫婦」は、この3月に45歳を迎えた今も少女のような面影を保ち続ける"童顔クイーン"ことチャン・ナラと、韓国で社会現象レベルのヒットを叩き出した「応答せよ1994」(2013年)で一躍スターとなったソン・ホジュンによる"愛情リセット"ラブコメディ。

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1999年に合コンで知り合い、大学卒業と同時に結婚したチェ・バンド(ソン・ホジュン)とマ・ジンジュ(チャン・ナラ)。

時は流れて2017年、38歳になった2人は仕事や家事・育児に追われる日々の中で、ケンカの絶えない暮らしを送っていた。とうとう離婚を決めた2人が翌朝目覚めると、何とそこは1999年。自分が20歳に戻ったことに気づいた2人は、それぞれ人生をやり直そうと決意する。

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2017年の初放送当時、既に30代半ばだったホジュンとナラが"20歳の大学生"を何の違和感もなく演じていることにも驚かされる本作。加えて注目すべきポイントが、20歳のジンジュに想いを寄せ、バンドと三角関係を繰り広げる"ナムギル先輩"を演じるチャン・ギヨンの存在だ。

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ナムギルはジンジュの史学科の先輩で、大学中の女子が憧れるイケメン。クールで人を寄せ付けないオーラを放つ完璧男子ではあるのだが、恋愛には不慣れ...。史学科のマドンナであるジンジュに「付き合おう」と告白して断られると、「付き合おうとは言ったが告白はしてない」とごまかし、なかったことにしようとするあたり、自尊心の高さが随所に見え隠れする。

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それでも可愛いビジュアルだけではなく、情に厚く懐深いジンジュの内面(中身は子を持つ38歳の母親)に惹かれ始めると、プライドが高いがゆえの空回りもエスカレートしていく。

ジンジュのために可愛いワンピースを買っても素直に渡せなかったり、バンドに対抗心を燃やして火花を散らしたり...と、とにかくジンジュが気になって仕方ない。クールなスタンスはキープしつつも、内心のビビり具合が透けて見えるナムギルのコミカルなキャラクターは、「ダイナマイト・キス」のジヒョクともどこか共通項のある人物像だ。

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それでいて、決めるところは決めるのがナムギル先輩。ハシゴから足を踏み外して落下したジンジュを抱きとめる場面は、まるでリアル王子のように格好良く、ホタルの美しい夜の岸辺をジンジュと2人歩くシーンでは「寒いだろ」とさりげなく上着を着せかけ、自然な流れで肩を抱き引き寄せる。

完璧な全方位イケメンを存在感たっぷりに演じ、初放送当時に人気が出すぎて出演シーンが増えたと言われたほど。ブレイク前夜のチャン・ギヨンのフレッシュな魅力が楽しめる作品として、今こそ見返したい注目作といえそうだ。

韓国ドラマ「ゴー・バック夫婦」 Licensed by KBS Media Ltd. (C) Couple on the Backtrack SPC All rights reserved

さらに今作で見逃せないのが、東方神起のユンホが除隊後初めてのカメオ出演を果たしている点だ。親友ソン・ホジュンとの仲は有名で、無名時代から互いに支え合ってきたという間柄だけに、ユンホがホジュンのために一肌脱いだこの友情出演は何とも胸熱。1999年では90年代ファッション、2017年ではグレーのスーツ姿の営業マンとして登場している。

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タイムスリップというファンタジックな設定ではあるものの、チャン・ナラ＆ソン・ホジュンが共感度たっぷりに演じた"元夫婦"に芽生える感情はリアルそのもの。そんな2人の関係に大きく関わる"ナムギル先輩"ことチャン・ギヨンの存在にも注目しながら見返してほしい。

文＝酒寄美智子

放送情報

韓国ドラマ「ゴー・バック夫婦」日本語字幕版

放送日時：2026年4月1日(水)10:30〜

※毎週(月)〜(金)10:30〜ほか

チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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