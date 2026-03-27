多くの小中学校は春休み中ですが、2026年度になると登下校時のお子さんの安全を心配されている保護者の方も多いかと思います。そこで、朝の登校時に毎日、地域の子ども達を見守る交通安全指導員の男性に密着しました。午前7時30分。この日もいつもの1日が始まります。■長野時夫さん「おはよう！」長野時夫さん(70)。高知市秦小学校の通学路・県道44号北環状線と県道16号高知本山線が交わる交差点で子ども達を見守ってこの日で1475