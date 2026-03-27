安価なベーシック仕様の投入で巻き返し欧州で好調に売れてきたテスラの中型SUV、モデルY。近年は人気に陰りが見えるが、2025年に安価なベーシック仕様が投入され、巻き返しが図られている。装備と性能の再考で、英国では保険料の削減を叶えつつ、数年後の残価額を上昇させている。【画像】バッテリーは65.0kWhからテスラ・モデルY ロングレンジRWD競合の電動SUVは？全169枚加えて、同年には大幅なアップデートも受けている。