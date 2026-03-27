「スカパー！・第２５回ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第７戦」（２７日、平和島）岩下巧斗（２３）＝群馬・１３２期・Ｂ１＝は２号艇で出場した２７日の３日目５Ｒで２コースから５着。「スタートを失敗しました」とレース後は反省していたが、「足はいい。回ってから押しているし行き足もいいです。伸びも行き足の延長で余裕があります。操縦性もいい」と仕上がりには納得の表情を見せていた。２８日の４日目は２走１２点条件（