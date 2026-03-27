ナイアンティック（Niantic）は、ピクミンと一緒に歩く位置情報ゲーム「ピクミン ブルーム（Pikmin Bloom）」で、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開を記念したイベントを実施する。国内での実施期間は4月24日～6月23日。 ニンテンドーアカウントと連携して特別なお題をクリアすると、イベント限定の「スーパーマリオのキӦ