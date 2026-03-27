ナイアンティック（Niantic）は、ピクミンと一緒に歩く位置情報ゲーム「ピクミン ブルーム（Pikmin Bloom）」で、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開を記念したイベントを実施する。国内での実施期間は4月24日～6月23日。

ニンテンドーアカウントと連携して特別なお題をクリアすると、イベント限定の「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミンの苗を獲得できる。

ニンテンドーアカウント連携で特別なお題が解放

今回のイベントは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の劇場公開に合わせて実施される。

イベント開始時にニンテンドーアカウントを連携しているユーザーに特別なお題が表示され、未連携の場合はアプリ内で連携を促す案内が表示される。

イベント開始後に連携した場合でもお題は表示されるが、あらかじめ連携を済ませておくことが推奨されている。

なお、アプリをv140.5以降にアップデートすることでイベントが正常に表示される。

Niantic Kidsアカウントのユーザーはニンテンドーアカウントを連携せずにイベントへ参加できるが、連携特典である青の「スーパーマリオのキーホルダー」（旧「マリオの帽子」）デコピクミンの苗はもらえない。

また、すでに連携済みのユーザーにも新たな青色の苗は付与されない。

3つのお題と獲得できるデコピクミン

解放されるお題は3種類。「映画館」カテゴリの苗を育ててピクミンを1匹引っこ抜くお題1をクリアすると、「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（黄）になる金の苗を1つ入手できる。

2000歩歩くお題2では「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（紫）になる金の苗が、おつかいを2回完了させるお題3では「スーパーマリオのキーホルダー」デコピクミン（赤）になる金の苗が1つ手に入る。

映画館周辺で苗の出現率アップ

イベント期間中は、お題1の達成に必要な「映画館」カテゴリの苗が映画館の近くで見つかりやすくなる。

マップ上の「近くのスポット」に「映画館」が表示されている場所で探知機を使うと、見つかる苗のうち1つは必ず「映画館」の苗になる。

イベント開始前から所持していた「映画館」カテゴリの苗からピクミンを引っこ抜いた場合でも、お題1のクリア条件にカウントされる。