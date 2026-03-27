テレビ朝日系「アメトーーク！」が２６日に放送され、蛍原徹がＭＣを務めた。この日は、東野幸治、キングコング・西野亮廣、品川庄司・品川祐をゲストに「東野・西野・品川の３人矢印トーーク」を進行した。東野は西野に相談する形で「そろそろ、（自身の）賞味期限切れてない？」と聞いた。西野は「はい。これは東野さん、蛍原さん、もう終わります…」と断言。「この年代の人の…。５８（歳）ですよ？師匠じゃないですか」