斎藤元彦・兵庫県知事の疑惑を文書で告発した元県民局長の男性（2024年7月死亡）のプライベート情報が漏えい男性を県の元総務部長が県議に漏らし、さらに斎藤知事と元副知事も関与したとして地方公務員法違反容疑で告発された問題で、神戸地検は3月27日、3人を不起訴処分とした。斎藤元彦・兵庫県知事〈2026年3月25日撮影〉この件をめぐっては、神戸学院大学法学部・上脇博之（ひろし）教授が昨年（2025年）6月、「斎藤知事と