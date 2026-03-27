動画配信サービス「J:COM STREAM」が、4月より順次配信開始する「2026年春アニメ」のラインアップを発表した。シリーズ累計発行部数5600万部を突破した大ヒット作『転生したらスライムだった件 第4期』をはじめ、注目の異世界系作品が多数見放題で登場する。【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子今回のラインアップでは、『転スラ』シリーズの最新作に加え、『最強の王様、二度目の人生は何をする？』や『最強の職業は勇