警察官を装ったオレオレ詐欺の被害があり、寒河江市の30代男性が暗号資産約1,989万円分をだまし取られました。警察によりますと3月6日、寒河江市に住む30代の男性のスマートフォンに、「静岡県警のヤノ」を名乗る男から電話があり、「特殊詐欺をしている男がいて、あなたの口座も犯罪に利用されている」「口座の金を調査する必要がある」などとうその説明をされました。その後、男からZoomを使ったビデオ通話がかかり、警察