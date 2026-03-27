【「ヤングアニマル」7号】 3月27日 発売 価格：510円 「ヤングアニマル」26年7号 【拡大画像へ】 白泉社は、「ヤングアニマル」7号を3月27日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには3月28日のライブ「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」で解散する「＃ババババンビ」のメンバーが全員で登場。メンバーのインタビューも掲載される。特別付録「『