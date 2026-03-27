【「ヤングアニマル」7号】 3月27日 発売 価格：510円

「ヤングアニマル」26年7号

【拡大画像へ】

白泉社は、「ヤングアニマル」7号を3月27日に発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアには3月28日のライブ「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」で解散する「＃ババババンビ」のメンバーが全員で登場。メンバーのインタビューも掲載される。特別付録「『＃ババババンビ』両面BIGポスター」もついてくる。また、桃里れあさんが巻末グラビアに登場する。

巻頭カラーは、「D.ダイバー」が登場。「それでも書きたい有馬くん」と「きみと一緒に通いたい」がそれぞれコミックス1巻発売記念カラーとして掲載。

また、最終回を迎える「ファミリープラン」、「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」がカラーつきで登場するほか、「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」「Q研」の最新話も掲載される。

【「＃ババババンビ」】

撮影：フジシロタカノリ

【桃里れあさん】

撮影：カノウリョウマ

【D.ダイバー】

「Ｄ．ダイバー」 5巻書影

【「それでも書きたい有馬くん」】【「きみと一緒に通いたい」】

ヤングアニマルコミックス「きみと一緒に通いたい」1巻 書影

【「ファミリープラン」】【「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」】

（C）2018 銀翼のぞみ・夜ノみつき

【銀翼のぞみ氏原作コミックス3作品揃って好評発売中！】

ヤングアニマルコミックス「Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます」14巻書影（C）2018 銀翼のぞみ・夜ノみつき

ヤングアニマルコミックス「妖刀に魅入られしスケルトン ～迷宮を支配し、無敵の軍勢を率いる《最強》の剣魔王～」8巻（完）書影

ヤングアニマルコミックス「《最強ステータス》を引き継いで人間に転生した聖獣ベヒーモス、勇者の婚約者（お姫様）をうっかり寝取ってしまう」3巻書影

【「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」】

「捕虜英雄～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」 2巻書影

【「Q研」】

「Ｑ研」 1巻書影