「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、６回２失点で降板。四回に痛恨の先制２ランを被弾したが、以降は打者９人連続アウトの無双投球で打線の援護を呼び、野茂英雄に並ぶ日本人最多タイとなる開幕２勝目を手にした。初回にはロボット審判による「ＡＢＳチャレンジ」で見逃し三振がボール判定に覆る珍事があったが「もち