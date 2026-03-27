テレ東では、3月28日（土）ひる12時50分から、「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」を放送します。日本最高峰の頭脳を持つ東大生たちに、「花見」「80年代アイドル」「進化する食」「合コン」など、あえて“東大では学べないこと”をぶつける異色の授業バラエティです。 MCに長嶋一茂、進行に長谷川忍（シソンヌ）を迎え、芸能界屈指の“最強講師陣”として、長野博、ミッツ・マングローブ、吉村崇（