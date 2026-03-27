東大生たちがまだ知らない「目からウロコ」の特別授業！　「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」　3月28日(土)ひる12時50分放送！

テレ東では、3月28日（土）ひる12時50分から、「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」を放送します。日本最高峰の頭脳を持つ東大生たちに、「花見」「80年代アイドル」「進化する食」「合コン」など、あえて“東大では学べないこと”をぶつける異色の授業バラエティです。

MCに長嶋一茂、進行に長谷川忍（シソンヌ）を迎え、芸能界屈指の“最強講師陣”として、長野博、ミッツ・マングローブ、吉村崇（平成ノブシコブシ）、神田愛花、井口浩之（ウエストランド）が登壇。それぞれの分野で培った“リアルな知識”と“人生経験”を武器に、東大生たちの常識を揺さぶります。しかし、ある時は東大生が独自の目線から質問を繰り出し、最強講師陣がタジタジに…。予定調和なし！東大生VS最強講師陣の戦いは必見です！

■東大で教えてくれない授業① ウエストランド井口先生が「桜のポテンシャル」徹底授業！

「桜のポテンシャルを知っているのか？」と東大生に啖呵を切ると、井口独自の目線から、桜のすばらしさや花見の楽しみ方を毒舌交じりに徹底プレゼン！しかし、あまりの独自理論に東大生が反論を繰り出し、一触即発の展開に!? さらに、桜マニアの気象予報士によるガチでオススメ「明日からでも間に合う！都心から日帰りで行ける激レア桜スポットベスト３」を紹介。東大生たちも驚く“絶景桜スポット”が次々明らかに。

■東大で教えてくれない授業② 昭和アイドル大好き！ミッツ・マングローブ先生が「花の82年組アイドル」徹底授業！

昭和アイドル＆歌謡曲好きとしても知られるミッツ・マングローブ先生が教えるテーマは「昭和アイドル」。中森明菜、松本伊代など、数々の人気ソロアイドルが誕生した「花の82年組」にフォーカスを当て、かつてテレ東でも一世を風靡した伝説のアイドル番組「ヤンヤン歌うスタジオ」の超貴重VTRから、そのスゴさを「歌唱力」「演出」の２つの目線から徹底プレゼン！「なぜ昭和アイドルは“伝説”になったのか？」当時を知らない東大生も驚く演出の裏側を徹底解剖します！

■東大で教えてくれない授業③ 芸能界一の食いしん坊！長野博先生が「進化する食のテクノロジー」徹底授業！

調理師免許を持ち、数々の料理本を出版してきた長野博先生が教えるテーマは「進化する食のテクノロジー」。超最先端技術で、寿司、シフォンケーキ、カツサンドまで食べられるようになった「最新冷凍食品」から、あの名店のラーメンを自動調理する「最新自動販売機グルメ」まで…最強頭脳を誇る東大生も知らなかった「進化する食のテクノロジー」を熱血プレゼン！食の探求者・長野博が行きついた超ディープで超タメになる本気の「食の授業」は必見です！

■東大で教えてくれない授業④ 合コン大好き！ノブコブ吉村＆神田愛花先生が「合コンの楽しさ」徹底授業！

ノブコブ吉村＆神田愛花先生が教えるテーマはなんと「合コン」。「合コン前には○○に行け！」「開始５分で○○をしろ！」など、合コン百戦錬磨の２人が、合コンを楽しむためのルールを最強頭脳の東大生に熱血プレゼン！一見するとふざけた授業だが、「座る位置」「料理の取り分け」など、合コンを通して、“人間関係”を豊かにする２人ならではの法則が！東大生たちが合コンという恋愛の場を通して、人間関係の立ち回りや空気の読み方を学んでいきます！

≪出演者コメント≫

■長嶋一茂

楽しい時間が過ごせたしやっぱり東大の方達とお話しできるのは非日常的でテレビならでは面白かったと思います。タレント側と東大側でそれぞれの思い・意見・考え方テーマごとに反映されていて、それを東大生がどう思ってくれたかが見どころです。

■シソンヌ 長谷川忍

東大生と一茂さんが似ていた。興味あるときはグッとなるのに、興味ない時は引く、その親和性はあったかもしれない。そこをセットで見るのが面白いです。あとは講師陣の熱い熱量を感じていただきたい。熱だけで押し切ってる人もいるので！

■長野博

東大生の皆さんは本当に幅広い知識をお持ちで、きっと普段から研究されている分野でもあると思ったので、今回のテーマで大丈夫かな？と少し不安もありましたが、みなさんが楽しんでくれていたら嬉しいです。見どころとしては、吉村さんと神田さんの授業を通して、最初はあまり興味がなさそうだった東大生の皆さんが、だんだん引き込まれていく様子が実際に見えてすごく印象的でした。そういった東大生の変化も含めて、ぜひ楽しみながらご覧いただけたら嬉しいです。

■吉村崇&神田愛花

吉村 日本の官僚制度変わってくるんじゃないかな。

神田 本当にそう思います。

吉村 20年後の国会答弁とか明るくなると思います。

――お二人は何の授業？

吉村 我々と言ったら〇〇〇。気がついたら〇〇〇が始まってた。

神田 あれは素晴らしかったですね。

2人 ぜひご覧ください！

■ウエストランド 井口浩之

気持ちで行きました！一番足りないのは気持ち。春過ぎたぐらいに、今日来ていた東大生のインスタに「花見行きました」って写真が載ってるんじゃないですかね。絶対刺さると思いますので是非是非見てください！お願いします！

■ミッツ・マングローブ

「東大」という大きい概念だったり、先入観みたいなものに対して、そうじゃない人たちが必死になって何かをアピールしていく、こういうのを老害って言うんだろうなーって思いました！

≪番組概要≫

【タイトル】「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」

【開催日時】2026年３月28日（土）ひる12時50分～14時15分

【放送局】テレビ東京

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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【出演者】＜MC＞長嶋一茂

＜進行＞長谷川忍（シソンヌ）

＜芸能人講師＞長野博、ミッツ・マングローブ、吉村崇（平成ノブシコブシ）、

神田愛花、井口浩之（ウエストランド）※順不同

東大生のみなさん

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