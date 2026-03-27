HANAが、新曲「Bad Girl」を本日配信リリースした。「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されており、＜1st Tour「BORN TO BLOOM」＞内でも披露されていた。「Bad Girl」の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、H