HANAが、新曲「Bad Girl」を本日配信リリースした。

「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されており、＜1st Tour「BORN TO BLOOM」＞内でも披露されていた。

「Bad Girl」の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソングになっているという。そんな「Bad Girl」は、本日21時からパフォーマンスビデオのプレミア公開も決定している。

https://youtu.be/xoBdZngf5Hs

今回のパフォーマンスビデオは、花が四方に散りばめられた空間の中、バンドセットを背にしたHANAのメンバーが、HANAらしい爽快さを全面に表しながらパフォーマンスする、自由でエネルギッシュな内容だという。一方で、要所には歌詞にあるような迷いの感情もメンバーの表情に垣間見えているため、青春を彷彿とさせる衣装や演出と合わせて、一人一人の表情や動きに是非注目して欲しい。

◾️1stアルバム『HANA』

2026年2月23日（月）配信リリース

2026年2月25日（水）CDリリース

CD購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA 配信ジャケット CDジャケット ▼CD商品概要

○完全生産限定盤

CD／Blu-ray／アルバムオリジナルエアケース／フォトブック（40P）／大型ポストカード（4種）／メンバー口癖ステッカー／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

価格：8,900円（税込） ○通常版

CD／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

■HANA 全国ホールツアー情報

※公演情報に関しては追ってアナウンスいたします。 【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）