適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！数字の大きさに注目して、どの記号を使えば答えの「9」にたどり着けるかシミュレーションしてみましょう。ひらめき力が試されます！問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。30 □ 6 □ 4 = 9ヒント：最初の「30」という大きな数字を、どうすれば1桁の「9」に近づけられるか考えてみまし