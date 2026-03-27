【算数クイズ】解けると快感！ 30 □ 6 □ 4 = 9に当てはまる四則演算は？
適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！
数字の大きさに注目して、どの記号を使えば答えの「9」にたどり着けるかシミュレーションしてみましょう。ひらめき力が試されます！
30 □ 6 □ 4 = 9
ヒント：最初の「30」という大きな数字を、どうすれば1桁の「9」に近づけられるか考えてみましょう。割り算の使いどころが肝心です。
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▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
30 ÷ 6 ＋ 4 = 9
算数のルール通り、まずは割り算から計算します。まず「30 ÷ 6 = 5」を導き出し、その結果に4を足すことで「5 ＋ 4 = 9」となり、式が成立します。
計算の順番を意識しながら記号を当てはめる作業は、論理的思考のトレーニングに最適です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
数字の大きさに注目して、どの記号を使えば答えの「9」にたどり着けるかシミュレーションしてみましょう。ひらめき力が試されます！
問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。
30 □ 6 □ 4 = 9
ヒント：最初の「30」という大きな数字を、どうすれば1桁の「9」に近づけられるか考えてみましょう。割り算の使いどころが肝心です。
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正解：左の□に「÷」、右の□に「＋」正解は、左から順に「÷（わる）」と「＋（たす）」を入れる、でした。
▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
30 ÷ 6 ＋ 4 = 9
算数のルール通り、まずは割り算から計算します。まず「30 ÷ 6 = 5」を導き出し、その結果に4を足すことで「5 ＋ 4 = 9」となり、式が成立します。
計算の順番を意識しながら記号を当てはめる作業は、論理的思考のトレーニングに最適です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)