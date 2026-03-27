【ヨッシーのマスコット付きキャップ】 価格：4,800円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「ヨッシーマスコット付きキャップ」を発売した。価格は4,800円。 アクションゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクター「ヨッシー」のマスコット付き