【マリオ】USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」グッズにヨッシーのマスコット付きキャップが登場マスコットは磁石つきで着脱可能
【ヨッシーのマスコット付きキャップ】 価格：4,800円
【サイズ】
【素材】
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「ヨッシーマスコット付きキャップ」を発売した。価格は4,800円。
アクションゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクター「ヨッシー」のマスコット付きキャップが「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のグッズラインナップに追加。ヨッシーのマスコットのお腹には磁石が付いており、キャップのツバに着脱が可能となっている。
パーク内のほか、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアでも購入できる。
□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアのページ
「ヨッシーマスコット付きキャップ」商品概要
価格：4,800円
【サイズ】
フリー（頭周り･･･57～59cm）
高さ･･･（約）12cm
つば･･･（約）7cm
マスコット･･･（約）W13cm×H5.5cm×D8cm
【素材】
本体･･･綿
マスコット･･･ポリエステル
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo