【ヨッシーのマスコット付きキャップ】 価格：4,800円

　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新商品「ヨッシーマスコット付きキャップ」を発売した。価格は4,800円。

　アクションゲーム「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクター「ヨッシー」のマスコット付きキャップが「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のグッズラインナップに追加。ヨッシーのマスコットのお腹には磁石が付いており、キャップのツバに着脱が可能となっている。

　パーク内のほか、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアでも購入できる。

□「スーパー・ニンテンドー・ワールド」オンラインストアのページ

「ヨッシーマスコット付きキャップ」商品概要

価格：4,800円

【サイズ】
フリー（頭周り･･･57～59cm）
高さ･･･（約）12cm
つば･･･（約）7cm
マスコット･･･（約）W13cm×H5.5cm×D8cm

【素材】
本体･･･綿
マスコット･･･ポリエステル

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