週末は晴れて暖かくなり、お花見日和となる所が多いでしょう。明日28日は宮崎で今年初の夏日となりそうです。ただ、関東では今夜27日と明日28日午後は、にわか雨に注意してください。週末は晴れてお花見日和桜の開花ラッシュ明日28日(土)と明後日29日(日)は、日本付近は緩やかに高気圧に覆われて、晴れる所が多い見込みです。東日本や西日本では、広くお花見日和となるでしょう。ただ、関東は今夜27日から明日28日(土)の明け方ご