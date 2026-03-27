週末は晴れて暖かくなり、お花見日和となる所が多いでしょう。明日28日は宮崎で今年初の夏日となりそうです。ただ、関東では今夜27日と明日28日午後は、にわか雨に注意してください。

週末は晴れてお花見日和 桜の開花ラッシュ

明日28日(土)と明後日29日(日)は、日本付近は緩やかに高気圧に覆われて、晴れる所が多い見込みです。東日本や西日本では、広くお花見日和となるでしょう。

ただ、関東は今夜27日から明日28日(土)の明け方ごろまで所々で雨雲がかかるほか、明日28日(土)の午後も内陸を中心ににわか雨や雷雨があるため、空模様の変化に注意してください。

北海道も明日28日(土)は一時的に雨や雪の降る所がありそうです。

沖縄は、明後日29日(日)の午後は、前線や低気圧が近づき、次第に雨となるでしょう。





明日28日(土)と明後日29日(日)は全国的に平年より気温が高く、4月中旬〜下旬並みの暖かさとなる所が多い見込みです。週末は桜の開花・満開ラッシュとなりそうです。日本気象協会の最新の開花・満開予想によりますと、明日28日(土)は、滋賀県の彦根や鳥取、徳島、鹿児島などで開花が予想され、広島で満開が予想されています。明後日29日(日)は、福島で開花が予想され、桜前線が東北にも到達する見込みです。

明日28日(土) 西日本を中心に気温が高い 宮崎は今年初の夏日予想

明日28日(土)日中は、西日本で特に気温が高くなり、九州南部では最高気温25℃以上の夏日となる所もあるでしょう。宮崎は25℃と、5月下旬並みの予想です。今年初めての夏日となって、昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、朝晩との気温差が15℃以上にもなるため、上着で調節してください。



また、明後日29日(日)は大阪や名古屋で最高気温23℃の予想で、それぞれ5月上旬並みの暖かさとなりそうです。

来週前半は雨 極端な寒さはない見込み

来週は短い周期で天気が変わるでしょう。

低気圧や前線が本州付近を通過するため、30日(月)は西日本から雨が降りだし、31日(火)は九州から東北の広い範囲で雨となりそうです。所々で本降りとなるでしょう。

沖縄は曇りや雨の日が多くなりそうです。



31日(火)の日中は、気温の上がり方が鈍いですが、極端な寒さとはならないでしょう。昨日26日気象庁が発表した最新の1か月予報によりますと、この先1か月、全国的に気温が高い予想で、寒の戻りもない見込みです。