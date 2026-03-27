女優で歌手の小泉今日子（60）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。かつての“事故”について語った。1月3日に放送された飯島直子との韓国2人旅の未公開映像を公開。大ヒットドラマ「冬のソナタ」の舞台となった南怡島（ナミソム）を訪れた2人は、2人乗りの自転車に乗ることとなった。その際小泉は「自転車乗れる？」と飯島に質問。飯島が「乗れますけど。今日子ちゃん乗れ