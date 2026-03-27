とさでん交通は高知市内を走る路線バスについて、2026年10月から一部区間で小型バスを導入し、短時間勤務の運転手で運用する方針を明らかにしました。3月27日、高知市で持続可能な地域の公共交通のあり方を考える有識者会議が開かれ、とさでん交通は、今後の路線バスの再編に向けた方針を示しました。このなかで、稼働率や運転手不足に対応するため、2026年10月に行う路線バスの見直しでは、JR高知駅バスターミナルからイオ