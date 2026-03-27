女優佐々木希（３８）が２６日に都内で行われたポップアップ「バーバリーハーサクラジャーニー」のオープニングイベントに出席した。ショート髪になった姿で久々のイベント登場。ピンクのシャツ＆ひざ上スカートにブラウンのロングブーツで女子大生のようなコーデで姿を見せ、会場を魅了した。最近、髪を切ったことを明かしていた。