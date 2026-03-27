【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）の公開前夜祭舞台挨拶が開催。永瀬、吉川をはじめ、伊藤健太郎、片岡 凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督が、公開を翌日に控え、ひと足早く本作を観たファンの前でトークを繰り広げた。 ■「本日はよろしく“鬼”がいします！」「今がいちばん“鬼”緊張していま