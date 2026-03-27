今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんが登場東京・六本木にあるラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」。その中にある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、2026年4月15日（水）まで桜の風味香る「桜スイーツ&ブレッド セレクション」を提供中。今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんが登場。そのうち金箔がきらめく桜ティラミスや桜が上品に香るマカロンは新発売です。上品なスイーツ＆ブレッド