今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんが登場

東京・六本木にあるラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」。その中にある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、2026年4月15日（水）まで桜の風味香る「桜スイーツ&ブレッド セレクション」を提供中。

今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんが登場。そのうち金箔がきらめく桜ティラミスや桜が上品に香るマカロンは新発売です。上品なスイーツ＆ブレッドは自分へのご褒美はもちろん、友人や大切な人へのギフトにもぴったり。

「桜ティラミス」900円 ※新作

桜の香りをふんわりとまとわせたティラミスが新登場。桜シロップを浸み込ませたスポンジ生地をティラミスクリームで包み込み、中央にはフレッシュないちごと金箔を閉じ込めたゼリーの層を重ねることで、華やかさと味わいに奥行きをプラス。グラス最下層にあるいちごと桜のジュレは、上品な桜の香りと甘酸っぱいいちごの調和を、最後まで堪能できるように仕上げています。季節の贈りものにもふさわしい、金箔がきらめく華やかなグラススイーツです。

「桜マカロン」3個 2200円／6個 4400円 ※新作

桜、ストロベリー、バニラ3種類のガナッシュを、桜色とホワイトのマーブル模様が美しいマカロン生地でそれぞれサンド。ホワイトチョコレートでひとつひとつ丁寧につくる、桜の花びらと葉の飾りをあしらい、木目を描いたチョコレートの上に並べます。ギフトにも最適なマカロンアソートの新作です。

「桜ブランマンジェ」900円

桜風味のブランマンジェと、さっぱりとした桜のゼリーを重ね合わせる二層のグラススイーツです。トップには、桜の風味をより一層引き立てる桜の塩漬けを生クリームとともに添えて仕上げます。ブランマンジェのなめらかな口どけと桜の上品な香りが織りなす、花霞のような繊細な一品。

「グランド プレミアム ショートケーキ 桜」2200円

最高級とされるタヒチ産バニラビーンズやジャージー乳の生クリームなど上質な食材を贅沢に使用することで、ワンランク上の味わいへと昇華させた「グランド プレミアム ショートケーキ」シリーズ。今年は桜風味の生クリームと甘酸っぱいいちごを、しっとりと焼き上げた、くちどけの良いスポンジ生地でサンド。トップにもふんわりと桜が香るクリームを絞り、羽根をかたどった桜色のチョコレートをまとわせ可憐なデザインに仕上げています。

「桜ロングエクレア」2000円

桜柄のホワイトチョコレートでコーティングしたシュー生地に、甘酸っぱいいちごジャムとほろ苦い抹茶クリーム、桜生クリームを贅沢に絞ります。さらに、砕いたヌガーを加え、ナッツの香ばしさとザクっとした食感も楽しめる一品に。約30cmのエクレアは卒業や入学など季節のギフトやシェアして食べるのもおすすめ。

「桜アイシングクッキー（4枚入り）」2000円

季節ごとに装いを変え、手土産としてもご好評をいただいているアイシングクッキーに、今年も桜デザインが登場します。バニラの優しい風味が広がるクッキー生地に、桜をモチーフにした繊細なデコレーションを枚一枚手作業で施します。生地から仕上げまで全てがハンドメイドのクッキーです。



（写真左）「桜の葉あんぱん」/（写真右）「桜花あんぱん」各400円

「桜の葉あんぱん」は桜の葉の塩漬けがアクセントとなった春の定番ブレッドです。もちもちとした食感の生地で、上品な甘さの桜餡を丁寧に包み込み、香ばしくおやき風に焼き上げています。「桜花あんぱん」は、桜餡を練り込んだ生地を、桜の花をイメージしたかたちに成型し焼き上げています。

繊細な桜の香りを丁寧に閉じ込めたスイーツやブレッドを食べながら春のひとときを過ごしてみて。



■フィオレンティーナ ペストリーブティック

場所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 1Fロビーフロア

期間：販売中〜4月15日（水）

営業時間：9時〜20時（ケーキ類の販売は10時〜）

TEL：03-4333-8713

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Text：中川葉月



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