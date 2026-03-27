テレ東では３月27日(金)夜６時55分から2週連続で「世界中のカメラが捉えた超ド級！衝撃的瞬間 TOP40」を放送します。この番組は世界中から集めた 4368本の衝撃映像の中から 48本をスタッフが厳選。さらにそれを出演者たちが採点し 40 本に厳選したものを放送する今までにない形式の衝撃映像番組です。 去年の6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像が放送されないかもしれないという番組コンセプトの特殊性と今ま