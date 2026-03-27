せいや(霜降り明星)MCの衝撃映像番組が初の２週連続放送決定！今夜放送1週目ゲストは柿谷曜一朗、木村昴、坂下千里子、丹生明里

テレ東では３月27日(金)夜６時55分から2週連続で「世界中のカメラが捉えた超ド級！衝撃的瞬間 TOP40」を放送します。この番組は世界中から集めた 4368本の衝撃映像の中から 48本をスタッフが厳選。さらにそれを出演者たちが採点し 40 本に厳選したものを放送する今までにない形式の衝撃映像番組です。

去年の6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像が放送されないかもしれないという番組コンセプトの特殊性と今までに見たことのない衝撃映像の数々、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)の軽快なナレーションが相まって過去3回の放送はともに大好評となり、この度2週連続での放送が決定しました。

第４弾でもMC は前回と変わらず、せいや(霜降り明星) 。抜群のムードメーカー気質とほかの人にはない視点のコメントで番組を盛り上げます。そしてナレーションも前述の通りナダル(コロコロチキチキペッパーズ)が務めます。ゲストは元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、現在、テレ東で放送中の「おはスタ」ではメインMCとして朝の子供たちに元気を届ける声優の木村昴、明るく飾らないキャラクターが長年にわたりお茶の間に親しまれるタレントの坂下千里子、元日向坂46のメンバーで現在は女優、タレントとして活躍する丹生明里です。

今回の放送では、せいやも思わず「大事故映像」とコメントするほど衝撃的な「九死に一生」系の衝撃映像や、ただひたすらに面白い動きをするベネズエラの青年の映像をはじめとする「腹を抱えて笑える」系の衝撃映像、自然の迫力や神秘を感じる「ネイチャー」系の衝撃映像など様々なジャンルの衝撃映像が次々と繰り出され出演者は大盛り上がりを見せます。悲鳴と爆笑が入り混じる異様な映像を是非体感してみてください！

本番組は配信サービスでの配信が予定されていないので放送をお見逃しなく。

©テレビ東京

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≪出演者コメント≫

■せいや

今回で第4弾ですけどまだまだ笑えました！

見たことのない映像ばかりでしたし、意味のわからないことを極めているおじさんにまつわる映像がいくつかあり、それがとても面白かったです！

■柿谷曜一朗

とにかく楽しくてあっという間でした。笑いすぎて汗をかきました(笑)。笑いすぎて腹筋をとても使うし腹筋の使い損に感じてしまうような、良い意味でくだらない映像もたまに出てきてとても楽しかったです。それも含めて全部面白いのでぜひ見てください。

■木村昴

改めて衝撃映像ってめちゃくちゃ面白いなって思いました。

ハラハラする映像はもちろんのこと腹を抱えて笑えるような映像が特によかったです。

見返したい映像がたくさんあるのでOA絶対見ます！

■坂下千里子

出てきた衝撃映像は全て面白かったですが、中でもコロンビアの衝撃映像が印象に残りました。

序盤に出てくるコロンビアのお母さんにまつわる映像が衝撃的過ぎて、コロンビア国旗が出てくるだけで「ものすごい衝撃映像が来るんじゃないか」と思うようになってしまいました。皆さんもぜひご覧ください。

■丹生明里

いろんなジャンルの衝撃映像がありましたが、中でも自然に関する衝撃映像が印象に残っています。「こんなアトラクションに乗りたい」という気持ちになる、夢の詰まった衝撃映像なのでそちらを楽しみにしていてください！

≪番組概要≫

【タイトル】 「世界中のカメラが捉えた超ド級！衝撃的瞬間 TOP40」

【放送日時】 2026年3月27 日（金）18:55～19:55

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】 MC：せいや(霜降り明星)

ナレーション：ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)

【ゲスト】 柿谷曜一朗、木村昴、坂下千里子、丹生明里

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/broad_tvtokyo/program/detail/202601/28214_202601161855.html

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