フルサービスで至れり尽くせり！なイチゴビュッフェ「京都センチュリーホテル」の「All Day Dining La Jyho（オールデイダイニング ラジョウ）」は、2026年3月1日にリニューアルオープンしたばかり。レストラン奥のエリアは、緑豊かなガーデンを望む心地よい空間へとアップグレードし、「La Jyho Terrace （ラジョウ テラス）」と名付けられました。La Jyho Terrace内観「The Royal Lounge STRAWBERRY」は、そんな素敵な場所で楽し