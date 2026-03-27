「京都センチュリーホテル」の「All Day Dining La Jyho（オールデイダイニング ラジョウ）」は、2026年3月1日にリニューアルオープンしたばかり。レストラン奥のエリアは、緑豊かなガーデンを望む心地よい空間へとアップグレードし、「La Jyho Terrace （ラジョウ テラス）」と名付けられました。

La Jyho Terrace内観

「The Royal Lounge STRAWBERRY」は、そんな素敵な場所で楽しめる、フルサービススタイルのスイーツビュッフェ。スタッフがスイーツやセイボリーをゲストの席まで届けてくれて、着席したままで好きなメニューをゆっくりと堪能できます。

5種のブランドいちご

「The Royal Lounge STRAWBERRY」は、「かんじんの京灯り」が印象的なロビーにて開催される“ウェルカムパーティー”からスタート。ウェルカムドリンクとフィンガーフードで、優雅なストロベリースイーツビュッフェの始まりを演出してくれます。

ウェルカムドリンク、フィンガーフード イメージ

ウェルカムパーティーを楽しんだ後は、心地よい自然光が差し込む「La Jyho Terrace」へ。繊細にスライスされたイチゴの断面が美しいウェルカムデセール「こだわりいちごショート」が登場します。その後は、ブランドイチゴ5種をはじめ、ホテルメイドの華やかなイチゴスイーツや、サラダ、スープ、パスタなどのセイボリーをスタッフがテーブルまで届けてくれます。

ウェルカムデセール イメージ

スイーツ イメージ

ドリンクも席でオーダーが可能。通常のビュッフェスタイルとは異なり、最初から最後まで席を外す必要はありません。友人や大切な人との会話や、好みのスイーツやセイボリーをじっくり味わう至福の時間に浸りながら、120分間の優雅なひとときを過ごしましょう。



The Royal Lounge STRAWBERRY MENU

■2階フロントロビー「かんじんの京灯り」にてウェルカムパーティー

・ウェルカムドリンク

・フィンガーフード2種

※1人1セット（6歳以上）

■ウェルカムデセール：こだわりいちごショート

※1人1皿

スイーツ イメージ

スイーツ イメージ

■ワゴン＆プラッターサービスビュッフェ

・ブランドいちご 5種

・スイーツ：ミラームース、ティラミス、パンナコッタ、タルトフレーズ、ロールケーキ、レアチーズケーキ、いちご大福 など

・アイスクリーム 5種

・セイボリー：コーンポタージュスープ、生ハムいちご、ゼッポリーニ、クロワッサンサンド、いちごのミニブリニ トリュフ風味 など

・サラダ、各種パン

セイボリーメニュー イメージ

■フリーフロードリンク：コーヒー、紅茶 ソフトドリンクなど



■京都センチュリーホテル「The Royal Lounge STRAWBERRY」概要

住所：京都府京都市下京区東塩小路町680

場所： La Jyho Terrace（京都センチュリーホテル 2F 「All Day Dining La Jyho」内）

TEL：075-351-0085（レストラン総合受付10〜19時）

期間：開催中〜2026年4月26日（日）までの金〜日曜、祝日 ※前日までの完全予約制

時間：15時〜15時20分 ウェルカムパーティー／15時30分〜17時30分 ストロベリースイーツビュッフェ（120分制）

料金：7800円（サービス料込）

※メニュー内容は仕入れの都合により変更になることがあります。

※営業時間等は予告なく変更になることがあります。詳しくは公式Webをご確認ください。

※写真はすべてイメージです。

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Text：森本有紀

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