本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。山本由伸投手が開幕投手を務め、大谷翔平投手も「1番・DH」で先発出場。試合前には昨季限りで現役引退したドジャースのレジェンド、クレイトン・カーショー氏が米放送局の中継に登場し、大谷の凄さを熱弁した。開幕戦を中継する米放送局「NBCスポーツ」の解説者として名を連ねたカーショー氏。昨